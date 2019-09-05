Индия даст кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индийский премьер заявил, что страна предоставит кредит в размере $1 млрд на развитие Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По словам премьера, кредит будет предоставлен для того, чтобы дальше помочь развиваться Дальнему Востоку.

Он отметил, что это беспрецедентный шаг со стороны индийской стороны, когда она предоставляет такой кредит другой стране.

Премьер заключил, что подобный шаг создаст площадку, на которой Индия начнет свое развитие в Дальневосточном регионе.