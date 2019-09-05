Япония упростит выдачу виз для отдельных групп граждан России

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Япония собирается упростить выдачу виз для российских студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, японское правительство сделает процесс получения визы более простым, чтобы как можно больше студентов из России приезжало в Японию.

Кроме того, Абэ добавил, что Япония начнет выдавать визы сроком на пять лет для специализированной группы граждан России.

Он пояснил, что речь идет о тех, кто занят на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества между Россией и Японией, предложенного в 2016 году Абэ.

Ранее сообщалось, что Япония смягчает визовый режим для россиян.