Резиденты ТОР и СПВ оформили в 2019 году 5 тыс. деклараций на 100 тыс. т товаров

Резиденты Территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на Дальнем Востоке за восемь месяцев 2019 года оформили в режиме свободной таможенной зоны (СТЗ) 5 тыс. деклараций на 100 тыс. т товаров стоимостью чуть меньше $1 млрд, сообщает ТАСС

Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и. о. первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Глеб Кича.

«В этом году за восемь месяцев оформлено порядка 5 тыс. деклараций на товары под процедурой свободной таможенной зоны. Общий вес - более 100 тыс. т, стоимость этих товаров - чуть меньше $1 млрд, предоставлено освобождение на сумму порядка 13 млрд рублей. Это увеличение в несколько раз по сравнению с прошлым годом в целом», — сказал Кича, на сессии «Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций».

Он отметил, что процедуру СТЗ применяют с 2016 года 18 резидентов, создано 18 зон таможенного контроля, большинство из них — под ввоз основных производственных средств и две зоны таможенного контроля под ввоз любых товаров.

По его словам, по электронному декларированию уровень автоматизации достаточно высокий, и сроки оформления таможенных деклараций с каждым днем уменьшаются.