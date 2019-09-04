Топилин назвал переход на четырехдневную рабочую неделю перспективой

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос не будет решен в ближайшее время. Он отметил, что данный процесс является довольно длительным.

«Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», - сказал он.

Он также привел в пример переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, который произошел в СССР. Топилин сделал акцент на том, что это произошло не быстро.

Ранее Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе.