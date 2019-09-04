Минприроды намерено оценить проект полигона в Шиесе

Министерство природы России пока не получало проект экотехнопарка в Шиесе Архангельской области, против которого протестовали местные жители, сообщил в интервью «Газете.Ru» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Я не видел этого проекта до сих пор. Очевидно, что подготовка к его реализации пошла не совсем открыто для всех и, прежде всего, населения, люди не видели проекта, не поняли его. Когда будет проект, когда он поступит в министерство на экологическую экспертизу, мы работу по его оценке будем проводить публично», — сказал Кобылкин.

По его мнению, если там будет хоть какая-то угроза для населения, этого не допустит ни президент, ни правительство, ни министерство, ни мэр Москвы, ни губернатор Архангельской области.

Ранее на информацию о планировании строительства полигона отреагировал президент России Владимир Путин.