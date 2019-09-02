Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают «Известия».

По словам Шокурова, авиаперевозчики потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Кроме того, операционные убытки компаний в прошлом году составили около 54 млрд рублей.

Отмечается, цены станут выше из-за подорожания керосина. Его стоимость выросла 1,5-2% с начала 2019 года.

Чтобы избежать повышения цен на билеты из-за резкого роста стоимости топлива, необходим демпфер на керосин. Однако сами авиакомпании считают эту меру малоэффективной.

Ранее туроператоры сообщили о возможном подорожании авиабилетов.