Лукашенко призвал белорусских производителей сахара «не страдать» из-за России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России, а заниматься поисками новых рынков сбыта. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба лидера республики.

Как стало известно, на рынках России на данный момент наблюдается избыток сахара. По этой причине данный продукт на 50 копеек за килограмм дешевле, чем в Белоруссии.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне» — высказался Лукашенко по поводу сложившейся ситуации с продажей сахара.

Лидер республики отмечает, что производителям сахара уже сейчас небходимо «шевелиться» и искать рынки реализации.