Продажа банками долгов кредиторам прорабатывается Минэкономразвития

Идея предоставления россиянам возможности выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Минэкономразвития, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что это предложение сейчас рассматривается в рабочем порядке и пока обсуждается внутри министерства.

«Предложения, наделяющие граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги, в настоящее время прорабатываются Минэкономразвития исключительно в рабочем порядке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что если инициативу сочтут целесообразной и одобрят, то тогда ее вынесут на публичное обсуждение.

Идея предлагает обязать кредиторов предлагать гражданам выкупать долг до его передачи третьим лицам.

Ранее Минэкономразвития предложило банкам продавать долги кредиторам.