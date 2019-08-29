Глава ФАС призвал реорганизовать госкорпорации

close
Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев на открытии Шестого Всероссийского... Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев на открытии Шестого Всероссийского...
Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев на открытии Шестого Всероссийского...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с предложением уничтожить госкорпорации, сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что это требуется для развития конкуренции в России в будущем .

В качестве способа уничтожения госкорпораций он предложил их перерегистрацию в акционерные общества без привилегий или другие организационные формы.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал Артемьев.

Ранее глава ФАС рассказал о «циничных и наглых» отраслях экономики России.