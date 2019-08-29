Глава ФАС призвал реорганизовать госкорпорации

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с предложением уничтожить госкорпорации, сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что это требуется для развития конкуренции в России в будущем .

В качестве способа уничтожения госкорпораций он предложил их перерегистрацию в акционерные общества без привилегий или другие организационные формы.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал Артемьев.

Ранее глава ФАС рассказал о «циничных и наглых» отраслях экономики России.