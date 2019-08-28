Forbes назвал самые богатые семьи России

ForbesForbes назвал самые богатые российские семьи.

Как отмечается, пятый год подряд первую строчку занимает семья Гуцериевых. Их состояние оценивается в $5,65 млрд, за прошедший год оно сократилось на $320 млн, согласно изданию.

Второе место заняла семья Ротенбергов с состоянием в размере $5,18 млрд. Причем, уточняет Forbes, в 2015 году их активы были больше на $370 млн.

На третьей строчке оказалась семья Шаймиевых, чье состояние увеличилось на $320 млн, достигнув тем самым $2,8 млрд.

Также в десятку самых богатых семей России вошли Гапонцевы, Евтушенковы и Рахимкуловы.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день.