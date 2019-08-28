Польский дипломат сравнил «Северный поток — 2» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сделал сравнение газопровода «Северный поток — 2» с пактом Молотова-Риббентропа. Об этом передает РИА «Новости».

Шинковский вель Сенк заявляет, что договоренность о газопроводе между Россией и ФРГ, который проходит в стороне от Польши и стран Балтии, достигнута во вред этим странам и Европе.

Представитель польского ведомства отмечает, что ранее российский президент Владимир Путин указывал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа.

«Позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать», — резюмировал Шинковский вель Сенк.

В связи с этим дипломат выражает надежду, что США помогут помешать реализовать проект «Северный поток — 2».