Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.

Он подверг критике образец данного строящегося самолета.

«Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали», - пожаловался турецкий лидер Путину.

На это Путин ответил, что расстояние между креслами корректируется по заказу авиакомпании. Например, если самолеты будут отправлять в длительные полеты, то расстояние будет больше; если же авиакомпания планирует использовать модель для полетов небольшой протяженности, то расстояние будет меньше.

Ранее Путин разрешил Эрдогану купить Су-57.