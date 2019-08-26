Депутат отреагировал на новые санкции США против России

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал новый пакет санкций, который был введен Соединенными Штатами против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в силу вступил второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери.

По словам депутата, введение новых антироссийских санкций, в первую очередь, негативным образом скажется на самих Соединенных Штатах.

Он пояснил, что банки и компании США понесут многомиллиардные потери. Кроме того, США потерпят дальнейшую деформацию репутации на глобальном рынке, добавил политик.

В связи с этим Зубарев отметил, что США поступили непродуманно: из-за их действий пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности.

«Дело Скрипалей уже стало «черной меткой» в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа», — заявил Зубарев.

Помимио этого, он подчеркнул, что России следует ввести в отношении США симметричные меры.

С 27 августа прошлого года против России действует первый санкционный пакет, он включает в себя ряд запретов: на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного (военного и гражданского) назначения.