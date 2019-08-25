Поставки дизеля из России на Украину снизились вдвое

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус рассказал о резком снижении поставок российского дизеля на территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что поставки дизельного топлива из России сократились в два раза и теперь их доля на украинском рынке составляет 20%.

Герус отметил, что дефицит в дизельном топливе Украина не испытывает. Представитель украинского лидера также счел решение о применении пошлин на российское дизельное топливо верным и своевременным.

Политик рассказал об увеличении дизельных поставок из европейских стран, Белоруссии и с морских направлений. По его данным, стоимость дизельного топлива на Украине снизились.

Ранее сообщалось, что на Украине вступили в силу спецпошлины на товары из России.