Трамп выразил сожаление о недостаточном поднятии пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что американские СМИ неправильно истолковали ее слова ранее.

До этого стало известно, что Трамп пообещал поднять пошлины на импорт из Китая. Уточняется, что денежный сбор увеличится до 30%.

Ранее сообщалось о том, что Китай предупредил США о последствиях за повышение тарифов на пошлины.