Трамп пригрозил ввести невиданные налоги на вино из Франции
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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на импорт вина из Франции, передает РИА «Новости».
Как отмечается, такая мера стала бы ответом на закон о налоге на услуги крупных цифровых компаний, который принял парламент Франции. Политик подчеркнул, что ему не нравится, когда французская сторона облагает налогами американские кампании, и добавил, что считает это нечестным.
«Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели», — сказал Трамп.
При этом он заметил, что не является поклонником указанных компаний США, и упомянул хорошие отношения с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Ранее Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.