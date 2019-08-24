Трамп пригрозил ввести невиданные налоги на вино из Франции

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на импорт вина из Франции, передает РИА «Новости».

Как отмечается, такая мера стала бы ответом на закон о налоге на услуги крупных цифровых компаний, который принял парламент Франции. Политик подчеркнул, что ему не нравится, когда французская сторона облагает налогами американские кампании, и добавил, что считает это нечестным.

«Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели», — сказал Трамп.

При этом он заметил, что не является поклонником указанных компаний США, и упомянул хорошие отношения с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.