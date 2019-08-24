Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%

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Президент США Дональд Трамп проинформировали о том, что осенью пошлины на китайские товары будут увеличены больше, чем планировалось до этого. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его мнение, решение КНР о введении тарифов на американские товары, чей объем составляет $75 млрд, является политически мотивированным.

«Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом $250 млрд, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%», — заявил Трамп.

Он добавил, что оставшиеся товары и продукция на $300 млрд будут с 1 сентября облагаться пошлинами в размере 15%, а не 10%, как планировалось до этого.

Ранее сообщалось, что Китай поднимет пошлины на импорт из США на $75 млрд.