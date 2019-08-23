Политолог прокомментировал введение пошлин Китаем на импорт из США

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал решение Китая повысить пошлины на импорт американских товаров на $75 млрд , сообщает RT.

По его мнению, Китай и США сейчас балансируют на грани рецессии.

«Вопрос в том, кто скатится первым. В этой ситуации уступка — проигрыш», — отметил Солонников.

Он считает, что китайское руководство будет бороться до конца, шансов на его отступление практически нет. Однако и США, по мнению политолога, будет вести аналогично.

«В этом отношении Дональду Трампу совершенно невыгодно развязывание крупной рецессии за год до его избирательной кампании. Но Китай находится в прямо противоположной ситуации, и ему кризис в США на руку», — заключил Солонников.

Ранее сообщалось, что Китай поднимет пошлины на импорт из США на $75 млрд.