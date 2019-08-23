СМИ: майские указы по зарплатам не выполняют большинство регионов

Майские указы президента России Владимира Путина о повышении зарплат бюджетников выполняют только четыре региона. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, со ссылкой на данные Росстата.

Установленные выплаты были зафиксированы в первой половине 2019 года в Ленинградской и Пензенской областях, а также в Алтайском крае и Чечне.

В остальных регионах показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий бюджетников.

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году зарплаты учителей, соцработников и медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты преподавателей вузов и научных работников 200%.

Отмечается, что хуже всего указ выполняют в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.

Ранее сообщалось, что Путин поручил провести анализ уровня зарплат медиков первичного звена.