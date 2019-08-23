Мексиканская Interjet собирается продать российские самолеты

Мексиканская компания Interjet собирается продать российские самолеты Sukhoi SuperJet 100. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Interjet является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип российских лайнеров.

По информации издания, мексиканскую компанию не устраивает послепродажное обслуживание поставщика, а также слишком дорогие запчасти для самолетов.

Уточняется, что Interjet владеет 22 самолетами Sukhoi SuperJet 100. Из них регулярно летает лишь шесть, остальные около полугода стоят на земле.

Ранее сообщалось, что Россия предложит Саудовской Аравии SSJ 100 в VIP-версии.