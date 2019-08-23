Беларусь ограничила ввоз скота из Новосибирской области

Минск ограничил ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхозпрод страны.

Отмечается, что ограничение связано с заражением скота узелковым дерматитом.

Ведомство также ограничило ввоз на территорию страны крупных жвачных парнокопытных из цирков и зоопарков.

Кроме того, запрещен ввоз мяса, субпродуктов и охотничьих трофеев.

Уточняется, что Минсельхозпрод поручил принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности.

Ранее сообщалось, что белорусское молоко не пустят в Россию.