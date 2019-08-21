«Газпром нефть» готовится к освоению Таймыра

«Газпром нефть» получила лицензии на геологическое изучения территории на западе полуострова Таймыр, сообщила компания в среду.

Речь идет о 12 участках площадью более 5 тысяч кв. км, которые расположены в Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.

«Развитие проектов по добыче нефти в Арктике - стратегический приоритет нашей компании», - заявил генеральный директор, председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Лицензии на Западно-Таймырские участки 1 – 12 выданы сроком на 7 лет. Впервые для их получения «Газпром нефть» использовала «заявительный» принцип, предполагающий, что право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку.

«За Северным полярным кругом есть множество возможностей как для освоения уже открытых месторождений, так и для поиска новых, — отметил Дюков. — Таймыр - одна из самых малоизученных территорий нашей страны, мы высоко оцениваем потенциал этого региона и начинаем формирование программы его геологического изучения».

В 2020-2021 годах «Газпром нефть» проведет обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории, в результате чего будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ.