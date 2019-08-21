Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности

Обыкновенные акции «Роснефти» в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Рост наблюдается на фоне публикации отчетности по МФСО.

Так, чистая прибыль «Роснефти» в 1 полугодии 2019 года выросла на 9,1%, до 325 млрд руб. Выручка увеличилась на 11,2%, до 4,21 трлн руб., показатель EBITDA - на 11,9%, до 1,06 трлн руб.

«Роснефть» сообщила, что совет директоров НК рекомендовал направить на промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года 162,6 млрд руб., или 15,34 руб. на акцию.