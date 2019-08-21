Эксперт дал оценку предложению о допуске на арктический шельф РФ иностранных и частных компаний

Вице-премьер Юрий Трутнев выступил с инициативой о допуске на российский арктический шельф иностранных и частных компаний, позабыв при этом, наверное, что норвежская модель предполагает строгий государственный контроль за сферой нефтегазодобычи, то есть суверенное управление, отметил политолог Алексей Мухин.

«Следует, наверное, понимать, что никто кроме госкомпаний, которые выполняют задачи, выходящие далеко за рамки коммерческих интересов, не собирается на данном этапе заниматься освоением российского шельфа – дорого и санкционно, так сказать.

Учитывая внешнюю конъюнктуру (в первую очередь, цены на нефть) нет частных инвесторов, которые готовы сегодня вкладываться в Арктику: IRR (внутренняя норма доходности) арктических проектов без предоставления налоговых стимулов близится к нулю. Шельфовые работы, по словам экспертов, нерентабельны. Так, в 2012 году цена нефти превышала $100/барр., сейчас $60/барр., при этом, рентабельность, как считают, становится вменяемой при цене больше $80/барр.

О привлечении иностранных партнеров говорить, как минимум, странно. Известно, что американские санкции как раз и заточены против возможного участия международных компаний в разработке российского шельфа. При этом, начиная с 2012 года, когда сформировался лицензионный фонд на арктическом шельфе, госкомпаниям удалось привлечь многомиллиардные долларовые инвестиции со стороны крупнейших международных нефтегазовых мейджеров (Эксон Мобил, Эни, Статойл) и создать с ними совместные предприятия - операторов проектов, при этом сохранив 100% контроль за лицензиями.

После введения санкций в 2014 году европейские и американские партнеры были вынуждены сократить, а некоторые и полностью прекратить финансирование ГРР проектов, однако, та же «Роснефть» не замедлила набранные темпы и завершила к концу 2018 года запланированные сейсморазведочные работы в Арктическом регионе.

Иностранных компаний, имеющих соответствующие технологии (далеко не все их имеют) и желающих работать на российском шельфе много, но все попытки начать работу сталкиваются с жестким противодействием со стороны Штатов. Когда пришел Трамп, была надежда на то, что он даст возможность заработать американским и международным компаниям на российском шельфе, но ничего не вышло. Дело вовсе не в том, что мы кому-то запрещаем работать на нашем шельфе, ни в коем случае. Дело в том, что эту работу блокируют санкции минфина и Конгресса США.

По сути, необходимые технологии для освоения арктического шельфа есть только у западных компаний, но они явно не будут заступать за «американские флажки», — констатировал Мухин.