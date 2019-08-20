В рамках V Восточного экономического форума состоится более 70 деловых мероприятий

На официальном сайте Восточного экономического форума – 2019 размещена деловая программа с указанием спикеров и модераторов сессий. Форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Программа Форума состоит из четырех основных тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».

Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

«Восточный экономический форум является авторитетной дискуссионной площадкой, где собираются первые лица государств, ведущие российские и зарубежные предприниматели и эксперты. В рамках юбилейного Форума участники обсудят актуальные вопросы, направленные на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие экономики Дальнего Востока России.

Деловая программа ВЭФ-2019 включает разнообразные форматы, которые позволяют обеспечить самый высокий уровень дискуссий и практическую результативность Форума», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.