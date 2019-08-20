Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.

Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Иванов обвиняется в получении взятки в 4,4 млн рублей.

Ранее суд арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый в коррупции чиновник признал вину и помещен в следственный изолятор на два месяца.