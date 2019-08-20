Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, на еду больше всего денег уходит у жителей Ингушетии и Дагестана. Это 57,9% и 53,8%, соответственно.

По полученным данным, жители Москвы тратят на еду 24,5% своих расходов. Почти такие же цифры в Татарстане (21,8%) и ХМАО (23,1%).

Как отмечается, такой разрыв в цифрах связан с религиозными традициями и разницей в количестве детей в регионах.

При этом сообщается, что на большие траты на еду влияют такие факторы, как низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания.

В среднем по России, на еду у россиян уходит около 30% расходов.