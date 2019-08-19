Официальный курс евро взлетел на 73 копейки

Официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 коп. и составил 73,9484 руб. Об этом говорится на официальном сайте Банка России.

По данным регулятора, курс доллара увеличился на 61,21 коп. — до 66,6082 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на основе официальных курсов, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 коп. — до 69,9113 руб.

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Ранее сообщалось, что рубль растет к доллару и евро.