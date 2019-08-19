«Газпром нефть» увеличила продажи экологичного судового топлива за счет развития круизного туризма

«Газпромнефть Марин Бункер», являющаяся оператором бункерного бизнеса «Газпром нефти», объявила об увеличении реализации экологичного судового топлива на 11% (до 121,4 тыс. тонн) по итогам первых шести месяцев 2019 года.

Основной объем продаж пришелся на порты Северо-Западного региона, главным образом Петербурга. Рост обеспечило увеличение грузопотока по Северному морскому пути, а также развитие морского туризма. В этом году «Газпромнефть Марин Бункер» заключила новые соглашения с крупнейшими круизными компаниями Royal Caribbean International и Saga Cruises, а также впервые начала бункеровку круизных лайнеров компании Disney.

«Газпром нефть» также сообщила о готовности бункеровочной инфраструктуры к вступлению в действие с 1 января 2020 года новых требований Международной морской организации ООН. Согласно новым требованиям перевозчики будут обязаны использовать судовое топливо с пониженным содержанием серы. Эта мера относится к комплексу мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов до 50% к 2050 году.

Как отметили в «Газпром нефти», с середины 2017 года компания уже производит бункеровочное топливо с содержанием серы 0,1% на Омском НПЗ. Компания также готова производить экологичное судовое топливо на Московском НПЗ. Благодаря модернизации производственных активов «Газпром нефть» полностью прекратит производство мазута на Омском НПЗ к 2021 году, на Московском НПЗ – к 2023 году.

Компания также рассматривает в качестве альтернативы традиционному судовому топливу бункеровки сжиженным природным газом (СПГ) и приступила к разработке проекта строительства первого в России СПГ-бункеровщика. Ожидается, что новое судно будет введено в эксплуатацию в 2021 году и обеспечит заправку судов сжиженным природным газом в портах Северо-Западного региона РФ.