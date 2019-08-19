Эксперты назвали регионы с самым доступным бензином

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, в каких российских регионах выгоднее всего покупать бензин. Результаты были опубликованы РИА «Новости».

За основу были взяты цены на АИ-92, а также учитывалась среднемесячная зарплата граждан.

Согласно результатам исследования, выгоднее всего заправляться в Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве и Ненецком автономном округе. Там можно купить на среднестатистическую зарплату от 1600 литров до 2080 литров бензина за месяц.

Самыми невыгодными регионами для приобретения топлива оказались республики Северного Кавказа. На среднюю оплату труда в месяц в Дагестане можно купить 514 литров бензина, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

Ранее сообщалось, что бензин в России снова подорожал.