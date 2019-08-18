Премьер Саксонии выступил в поддержку «Северного потока — 2»

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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер завил, что Германия заинтересована в «Северном потоке — 2», а также смягчении санкций, связанных с ним. Об этом сообщает издание B.Z.

По его словам, он не видит, чтобы санкции что-то изменили к лучшему.

«Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными», — отметил Кречмер.

Он также добавил, что в антироссийских санкциях и ограничениях присутствует экономическая заинтересованность Соединенных Штатов.

Премьер заключил, что необходимо ослабить санкции и двигаться навстречу друг другу.

Ранее президент Литвы заявил, что «Северный поток — 2» должен учитывать интересы Украины.