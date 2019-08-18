Спрос на аренду однокомнатных квартир в России стал рекордным за пять лет

Спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке за последние пять лет. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что собственники жилья увеличили свои ожидания в связи с новостями о росте цен на новостройки.

Как стало известно, из-за этого многие из них подняли цены на съем жилья на 1–2 тысяч руб в месяц. Это привело к подорожанию аренды квартир в городах-миллионниках, которое достигло практически 4%.

Так, в Москве средняя цена за аренду однокомнатной квартиры превысила отметку в 35 тысяч рублей в месяц.

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