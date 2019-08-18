Спрос на аренду однокомнатных квартир в России стал рекордным за пять лет
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Спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке за последние пять лет. Об этом сообщает «Коммерсант».
Сообщается, что собственники жилья увеличили свои ожидания в связи с новостями о росте цен на новостройки.
Как стало известно, из-за этого многие из них подняли цены на съем жилья на 1–2 тысяч руб в месяц. Это привело к подорожанию аренды квартир в городах-миллионниках, которое достигло практически 4%.
Так, в Москве средняя цена за аренду однокомнатной квартиры превысила отметку в 35 тысяч рублей в месяц.
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