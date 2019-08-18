Министр финансов Аргентины ушел с поста из-за падения песо
Аргентинский министр финансов Николас Духовны решил уйти с занимаемого поста из-за девальвации нацвалюты. Об этом сообщает телеканал TN.
Отмечается, что чиновник направил президенту страны Маурисио Макри письмо с соответствующей просьбой.
«Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — заявил Духовны.
Он добавил, что для него было честью выполнять свои обязанности в правительстве при нынешнем главе государства. Вместо Духовны президент решил назначить главой минфина министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.
Ранее сообщалось, что аргентинская биржа снизилась на 38%.