Министр финансов Аргентины ушел с поста из-за падения песо

Аргентинский министр финансов Николас Духовны решил уйти с занимаемого поста из-за девальвации нацвалюты. Об этом сообщает телеканал TN.

Отмечается, что чиновник направил президенту страны Маурисио Макри письмо с соответствующей просьбой.

«Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — заявил Духовны.

Он добавил, что для него было честью выполнять свои обязанности в правительстве при нынешнем главе государства. Вместо Духовны президент решил назначить главой минфина министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.

Ранее сообщалось, что аргентинская биржа снизилась на 38%.