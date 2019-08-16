В ЕЭК прокомментировали информацию об уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о возможном переходе советника президента России, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Глазьев займет пост министра, если его кандидатура будет одобрена членами Высшего Евразийского экономического совета.

Заседание назначено на 1 октября 2019 года. Оно пройдет в Ереване.

Проект решения по кандидатуре Глазьева был одобрен в Киргизии неделю назад на заседании межправсовета.

Сергей Глазьев является советником президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции с 30 июля.

Ранее СМИ сообщили, что Глазьев уходит с поста советника президента по экономике.