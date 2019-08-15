Власти Гибралтара освободили членов экипажа иранского танкера

Власти Гибралтара освободили из под стражи некоторых членов экипажа задержанного иранского танкера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что были освобожден капитан танкера, а также три члена экипажа.

Уточняется, что за несколько часов до освобождения танкера власти США обратились с просьбой о задержании судна. В связи с этим решение об освобождении было отложено до четверга, 15 августа.

Кроме того, 4 июля власти Гибралтара заподозрили танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии, в связи с чем содержание под стражей было также продлено до 15 августа.

Ранее сообщалось, что власти Гибралтара рассказали, когда отпустят задержанный иранский танкер.