В Совфеде оценили планы Польши поднять плату за транзит российского газа

Российский сенатор Сергей Цеков отреагировал на слова уполномоченного представителя польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о желании Польши увеличить расценки на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом он рассказал RT.

По мнению Цекова, польская сторона давно находится в плену русофобских взглядов, поэтому и ведет политику, направленную против России. Однако сенатор увидел и положительный аспект в планах Польши. По его словам, если страна хочет чего-то добиваться, то будет и предлагать российской стороне предложения по повышению транзита газа.

Сенатор отметил, что, в случае повышения цен на транзит российского газа, повысится стоимость и для Европы.

Цеков считает, что такие планы Польши не получат одобрения от ЕС и не увенчаются успехом.

Ранее сообщалось, что Польша планирует поднять плату за транзит российского газа.