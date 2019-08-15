Представители 13 штатов оспорят решение администрации Трампа о выдаче виз

Представители 13 штатов во главе с генеральным прокурором Вашингтона Робертом Фергюсоном подали иск в связи с новым решением администрации главы страны Дональда Трампа об ограничении выдачи виз для людей с небольшим доходом. Об этом пишет The Hill со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, иск подали к американскому министерству внутренней безопасности. В тексте говорится, что администрация Трампа хочет выдавать визу лишь богатым.

По словам Фергюсона, такое решение Трампа и его администрации может разрушить мечты многих людей, желающих стать американцами, а также навредить уже живущим в стране, оставив их без дома и медицинской помощи.

Этот иск также поддержал губернатор Вашингтона Джей Инсли.

«Вашингтон всегда будет государством, поддерживающим иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить», — сказал Инсли.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт.