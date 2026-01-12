Размер шрифта
«Радиостанция Судного дня» передала первое сообщение после праздников

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «нутошато»
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «нутошато». Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение прозвучало в 10:37 по московскому времени.

«НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248», — было сказано в эфире.

Значение слова неизвестно.

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. По приведенной статистике, наибольшее количество сообщений «жужжалка» передала в июне — 49 посланий. На втором месте оказался февраль с результатом в 43 сообщения за месяц. Отмечается, что 38 посланий радиостанция передала в августе, 36 — в декабре. Замыкает пятерку март, в ходе которого в эфире прозвучало 34 зашифрованных сообщения.

Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 21 минуту после наступления Нового года.

