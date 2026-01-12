В Перми подозреваемый в подготовке теракта на ж/д мосту обжаловал свой арест

Житель Пермского края, арестованный по подозрению в подготовке теракта на железнодорожном мосту, обжаловал избранную ему меру пресечения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Ленинском районном суде Перми.

«От адвоката задержанного поступила жалоба на постановление о мере пресечения», — рассказал источник.

12 января в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ заявили о предотвращении теракта на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае, который готовили украинские специальные службы. В ведомстве сообщили, что силовики задержали 53-летнего местного жителя, намеревавшегося устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры. Предварительно, россиянин действовал по указанию мошенников.

Злоумышленники убедили мужчину перевести 350 тыс. рублей на «безопасные счета», а затем начали звонить ему под видом сотрудников правоохранительных органов и обещать помочь вернуть деньги. Взамен аферисты потребовали от жителя Пермской области изготовить взрывное устройство и использовать его для терактов.

По данным ФСБ, в доме задержанного были обнаружены 10 кг взрывчатых веществ и компоненты для создания бомбы. На этом фоне в отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Ранее в Челябинске задержали безработного молодого человека со взрывчаткой.