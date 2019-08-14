Польша планирует поднять плату за транзит российского газа

Уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша намерена увеличить расценки на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, польская сторона закупает ежегодно у России приблизительно 10 млрд куб. газа и транзитирует его в Западную Европу.

При этом, отметил он, часть газа через польский участок газопровода транзитируется «бесплатно», и Польша постарается предотвратить это.

«Сейчас огромное количество газа передается через Польшу, фактически говоря, за бесплатно, так не должно происходить», — уточнил Наимский.

Контракт на транзит газа из России через Польшу истекает в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, каким будет транзит российского газа.