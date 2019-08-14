Президент Литвы: «Северный поток — 2» должен учитывать интересы Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа во время общей пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что проект «Северный поток — 2» должен считаться с интересами Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода «Северный поток — 2» являются интересы Украины, транзит газа через ее территорию», — заявил Науседа.

При этом он отметил, что канцлер Германии также выступила за интересы украинской стороны.

Литовский лидер считает, что проект представляет собой опасность, так как ударяет по диверсификации поставок энергоресурсов в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что немецкий бизнес опасается санкций США против «Северного потока — 2».