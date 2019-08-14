Handelsblatt: Россия обгоняет США по газу на рынке Европы

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» является в настоящее время самым спорным европейским энергетическим проектом. Он должен был быть готов до конца 2019 года, но это не произойдет. Об этом пишет Das Handelsblatt.

Согласно заявлению консорциума по строительству газопровода, который возглавляет экс-канцлер Германии Герхард Шредер, речь идет о сдвигах сроков на много месяцев и дополнительным расходам, которые составят сотни миллионов евро. Реализация проекта давно стала жестким политическим противостоянием. Против него выступают не имеющие большого влияния страны Восточной Европы, а также США, которые противятся проекту ради продажи Европе своего СПГ.

Как отмечается, и Москва, и Вашингтон сделали большие ставки на экспорт газа. При этом российский СПГ является для европейских стран более дешевой альтернативой. России не приходится беспокоиться из-за своей доли на рыке, так как свыше половины импортируемого в Евросоюз газа составляет трубопроводный газ. В прошлом году поставки российской стороны на европейский рынок составили рекордные 201 млрд куб. м. В дальнейшем Россия расширит свое присутствие на рынке благодаря таким проектам, как «Турецкий поток».