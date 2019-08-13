Минтруд назвал самые востребованные профессии у россиян
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В Минтруде назвали 10 профессий, наиболее востребованных среди российских граждан в текущем году, передает РИА «Новости».
Согласно исследованию ВНИИ труда министерства, у россиян популярны профессии преподавателя, повара, кассира, юриста и соцработника.
Кроме того, популярными оказались юристы, специалисты по закупкам и медсестры.
Также граждан страны привлекают профессии бухгалтера, педагога-дефектолога и делопроизводителя.
Согласно опросу, россияне учитывают востребованность профессии, наличие открытых вакансий, доступность работы.
В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех субъектов страны.