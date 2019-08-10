Партия Медведчука хочет добиться перестановок в руководстве «Нафтогаза»
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Члены партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» будут добиваться перестановок в руководстве «Нафтогаза Украины». Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление лидера партии Юрия Бойко.
По его словам, руководство компании не заботится о доступности газа для людей и увеличении его добычи.
Бойко сообщает, что партия будет добиваться смены руководства.
«На людей им, откровенно говоря, наплевать», — прокомментировал Бойко.
Также политик выражает беспокойство в связи с будущим стартом отопительного сезона и отмечает, что компания придерживается политики манипулятора.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газовому вопросу.