Партия Медведчука хочет добиться перестановок в руководстве «Нафтогаза»

Члены партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» будут добиваться перестановок в руководстве «Нафтогаза Украины». Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление лидера партии Юрия Бойко.

По его словам, руководство компании не заботится о доступности газа для людей и увеличении его добычи.

Бойко сообщает, что партия будет добиваться смены руководства.

«На людей им, откровенно говоря, наплевать», — прокомментировал Бойко.

Также политик выражает беспокойство в связи с будущим стартом отопительного сезона и отмечает, что компания придерживается политики манипулятора.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газовому вопросу.