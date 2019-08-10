В Госдуме предложили заместить продукцию США на рынке Китая российской

Депутаты Госдумы предложили российскому кабмину способствовать экспансии сельскохозяйственных производителей России на рынок Китая, передает РИА «Новости».

Согласно письму комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК, чтобы экспортеры России могли получить возможность заменить продукцию США на китайском рынке, предлагается увеличить выделяемую каждый год сумму на компенсацию затрат на покупку сельскохозяйственной техники до 2021 года с 8 млрд до 12-14 млрд руб.

«В связи с дальнейшим осложнением экономических отношений между США и Китаем ⟨…⟩ считаем целесообразным активизировать формирование спроса на отечественную продукцию и расширение присутствия России на китайском рынке», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что российская кондитерская компания начала экспорт пряников на территорию Китая. Также экспортироваться будут такие продукты, как растительное масло, снэки в виде печенья и шоколада.