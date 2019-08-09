Силуанов оценил повышение рейтинга России агентством Fitch

Первый российский вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение международного рейтингового агентства Fitch повысить рейтинг России. Об этом передает РИА «Новости».

Согласно его заявлению, Россия приветствует такое решение.

Силуанов отмечает, что таким образом агентство возвратилось к своей оценке уровня кредитного риска России 2014 года до его понижения на фоне вводимых к стране санкций.

Также министр подчеркивает, что принятое решение подтверждает то, что российская экономика в полной мере адаптировалась к существующим вызовам и может расти более высокими темпами.

Ранее стало известно, что благодаря решению Fitch рейтинг России вырос с уровня «BBB» до BBB.