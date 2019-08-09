Для россиян введут новые правила рыбалки
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Глава Росрыболовства и заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах ловли рыб. Об этом передает сайт ведомства.
Согласно полученной информации, новые правила станут действовать с 2020 года.
Как сообщается, для рыбаков введут суточные нормы вылова.
Также в рамках измененных правил ограничат подводную охоту.
Еще стало известно, что для любителей установят запрет на ловлю рыбы сетями.
При этом отмечается, что в районах Дальнего Востока, Севера и Сибири разрешат рыбачить с использованием сетей.
Как уточняется, это можно будет делать только местным жителям или тех, для кого рыбалка является основным источником пропитания.