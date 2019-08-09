Для россиян введут новые правила рыбалки

Глава Росрыболовства и заместитель министра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах ловли рыб. Об этом передает сайт ведомства.

Согласно полученной информации, новые правила станут действовать с 2020 года.

Как сообщается, для рыбаков введут суточные нормы вылова.

Также в рамках измененных правил ограничат подводную охоту.

Еще стало известно, что для любителей установят запрет на ловлю рыбы сетями.

При этом отмечается, что в районах Дальнего Востока, Севера и Сибири разрешат рыбачить с использованием сетей.

Как уточняется, это можно будет делать только местным жителям или тех, для кого рыбалка является основным источником пропитания.