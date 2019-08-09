Минсельхоз отреагировал на идею передачи санкционных товаров на благотворительность

В Министерстве сельского хозяйства России высказались насчет идеи передачи санкционных продуктов на благотворительность. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечают в министерстве, вопрос об использовании продовольственных товаров в благотворительных целях подлежит рассмотрению.

При этом в ведомстве подчеркивают, что продукция должна соответствовать ветеринарным и фитосанитарным требованиям.

Ранее Минсельхоз России не одобрил идею о введении запрета на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов.