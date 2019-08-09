Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов

Министерство сельского хозяйства России не одобрило идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, так как нелегального оборота может стать больше. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно письму замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, нелегальная продукция поступает в Россию в сопровождении поддельных документов, либо вообще без них. Такие продукты могут быть опасными для здоровья граждан, а также могут принести на территорию страны карантинные организмы и заболевания животных.

Отмечается, что введение запрета на уничтожение санкционных продуктов может привести к увеличению оборота нелегальных товаров.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение санкционки.