Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти с сентября

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти по белорусской территории с 1 сентября. Об этом сообщает БелТа со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

Как отмечается, тарифы за перекачку нефти вырастут на 3,7%.

Уточняется, что по истечении года будет проанализирована ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер новых тарифов.

Ранее Белоруссия не исключила транзита нефти в Европу в полном объеме.